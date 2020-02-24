فيصل بن بندر: توجيه ولي العهد له أثر إيجابي بالغ في عدة مجالات

المواطن - الرياض

رفع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، على الرعاية الكريمة والاهتمام الكبير لمدينة الرياض الذي تمثل في توجيهه بتطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة والارتقاء بمستوى منظومة النقل في الرياض.

وأكد الأمير فيصل بن بندر في تصريح صحفي على الأثر الإيجابي البالغ في المجالات التنموية والخدمية وانعكاسات التوجيه الكريم على الجوانب الاقتصادية والتنافسية، منوهًا بالإستراتيجية العامة للمدينة والتوافق والانسجام وسير العمل المستدام الذي يرسمه ولي العهد في ظل توجهات رؤية المملكة 2030.

وبين سمو أمير منطقة الرياض اهتمام ولي العهد بمستويات جودة الحياة والريادة العالمية بيئيًّا وثقافيًّا وسياحيًّا بالمدينة، وتعزيز الفاعلية والمشاركات المجتمعية وزيادة العوائد العامة لتحظى العاصمة بمكانة أعلى وتأثير أكبر ودور قيادي.

وفي ختام التصريح دعا أمير منطقة الرياض أن يحفظ الله العلي القدير لهذه البلاد قيادتها الحكيمة وشعبها الوفي، وأن يديم علينا الأمن والازدهار ورغد العيش.

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