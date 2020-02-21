فيصل بن سلمان لرجال الأمن المصابين في إطلاق النار: الحادثة شر وراح

المواطن – المدينة المنورة

اطمأن أمير منطقة المدينة المنورة، فيصل بن سلمان، على الحالة الصحية لرجال الأمن المُصابين في حادثة إطلاق النار مع المطلوب في المدينة، وذلك خلال زيارته لهم بمستشفى الملك فهد.

#فيديو⁩ || 🎥 أمير منطقة ⁧#المدينة_المنورة⁩ ⁧#فيصل_بن_سلمان⁩ لـ ⁧#رجال_الأمن⁩ المصابين في حادثة إطلاق النار : الحادثة شر وراح، الحمد لله على سلامتكم، والله يسددكم في مهامكم . pic.twitter.com/O4dMjnnBU2 — إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) February 21, 2020

وقال أمير منطقة المدينة المنورة لرجال الأمن المصابين في حادثة إطلاق النار: الحادثة شر وراح، الحمد لله على سلامتكم، والله يسددكم في مهامكم.

وأصيب 3 من رجال الأمن أثناء مداهمة منزل مواطن قام بإطلاق النار على مركبة ودهس قائدها ولاذ بالفرار.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة بأنه عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الجمعة الموافق 27/ 6/ 1441هـ باشرت دوريات الأمن بلاغًا عن قيام شخص بإطلاق النار على سيارة من نوع “أنوفا” وإصابتها بطلقة في الزجاج الخلفي، ودهس قائدها عند توقفه وترجله منها، والفرار من الموقع.

وأضاف أنه بمتابعة الجاني من قبل دوريات الأمن تحصن داخل منزله بحي طيبة وبادر بإطلاق النار على رجال الأمن؛ مما اقتضى مداهمته وتم القبض عليه، وهو مواطن بالعقد الرابع من العمر، وقد نتج عن ذلك إصابة ثلاثة من رجال الأمن ونقلهم للمستشفى، وباشرت الجهات المختصة التحقيق معه؛ للوقوف على دوافعه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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