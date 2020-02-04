قائمة النصر في دوري أبطال آسيا 2020

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وشهدت قائمة النصر الآسيوية استمرار الرباعي الأجنبي الذي شارك في النسخة الماضية من البطولة، وهم حارس المرمى الأسترالي براد جونز والبرازيلي جوليانو، والثنائي المغربي عبدالرزاق حمد الله ونور الدين أمرابط.

واستعان المدرب البرتغالي فيتوريا بـ4 لاعبين من فئة الشباب في قائمة النصر الآسيوية 2020، وهم؛ حارس المرمى نواف العقيدي، المدافع منصور الشمري، لاعب الوسط خليل العبسي والمهاجم محمد مران.

وجاءت قائمة النصر في الآسيوية كالتالي؛ في حراسة المرمى؛ جونز، وليد عبدالله، زيد البواردي، ونواف العقيدي، وفي الدفاع؛ عبدالإله العمري، عمر هوساوي، عبدالله مادو، نايف الماس، سلطان الغنام، حمد المنصور، عبدالرحمن العبيد ومنصور الشمري.

وضمت قائمة النصر في الوسط والهجوم كلًّا من؛ عبدالعزيز الجبرين، عوض خميس، عبدالرحمن الدوسري، عبدالله الخيبري، مختار علي، خالد الغوينم، أيمن يحيى، خالد الغنام، فهد الجميعة، خليل العبسي، عبدالعزيز الدوسري، يحيى الشهري، جوليانو، أمرابط، عبدالفتاح آدم، حمد الله، فراس البريكان ومحمد مران.

ويتواجد النصر في المجموعة الرابعة التي تضم العين الإماراتي وسيباهان الإيراني والسد، ويخوض مباراته الأولى أمام الفريق القطري، يوم 11 من شهر فبراير الجاري على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض.

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