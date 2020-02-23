قانوني يطرح سؤالًا حول ركلة جزاء الهلال ضد الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

طرح القانوني أحمد الأمير، الباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، سؤالًا لمتابعيه عبر “تويتر” وذلك حول ركلة الجزاء التي تم احتسابها لنادي الهلال بعد لمس الكرة ليد اللاعب الإيفواري ويلفريد بوني مهاجم نادي الاتحاد، خلال مباراة الفريقين أمس السبت بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بداعي الفضول في مباراة الهلال و الاهلي الموسم الماضي إذا لم تخني الذاكرة لامست الكرة يد #قوميز في منطقة الجزاء ولم تحسب ضرب جزاء مع انها صورة طبق الأصل من ضربة الجزاء المحتسبة على #بوني هل هي حالات تقديرية أم اخطاء تحكيم ؟ pic.twitter.com/jsLo19B7QI — أحمد الأمير Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) February 23, 2020

وكتب الأمير عبر حسابه في “تويتر”: “بداعي الفضول في مباراة الهلال والأهلي بالموسم الماضي، إذا لم تخني الذاكرة، لامست الكرة يد غوميز، في منطقة الجزاء ولم تُحتسب ضربة جزاء مع إنها صورة طبق الأصل من ضربة الجزاء المُحتسبة على بوني، هل هي حالات تقديرية أم أخطاء تحكيم؟”.

وفي وقت سابق، أكد الناقد الرياضي جمال عارف على أن الهلال فاز بمساعدة التحكيم وتقنية الـVAR على نادي الاتحاد، وذلك خلال لقاء الفريقين بالدوري.

وتحدث جمال عارف المعروف بميوله الاتحادية في برنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: “الاتحاد قدم مباراة جميلة وفاز في الملعب، لكن التحكيم والـVAR ساعدا الهلال في الفوز والحصول على النقاط الثلاث”.

وأضاف عارف: “لا أحد يقول لي غير مبروك، لأنني فخور للغاية بما قدمه الفريق الاتحادي في المباراة، لكن التحكيم والـVAR ما شاء الله تبارك الله ساهما في تحول نتيجة المباراة للهلال، والدليل على ذلك إلغاء هدف صحيح للاعب رومارينيو والهدف سليم، وعدم احتساب ركلة جزاء على محمد جحفلي”.

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