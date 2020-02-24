قانوني يُسلط الضوء على إعادة مباراة الهلال والاتحاد

المواطن - محمد سمعه

سلط القانوني أحمد الأمير الباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، الضوء على إعادة مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد، التي أُقيمت أول أمس السبت بالجولة الـ19 لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب أحمد الأمير عبر حسابه في “تويتر”: “ما هو الخطأ الفني؟، وقوع الحكم في خطأ بسبب عدم تطبيق قانون اللعبة أثر بشكل مباشر على نتيجة المباراة، هل هناك خطأ فني بتنفيذ ركلة الجزاء واحتساب الهدف؟، نعم عدم تطبيق الحكم لقانون اللعبة في ضربة الجزاء واحتساب ركلة حرة غير مباشرة، هل تُعاد المباراة؟، حسب تقرير مُقيم الحكام”.

وكان حكم الساحة وحكام تقنية الـVAR في مباراة الاتحاد والهلال، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تسببوا في حالة من الجدل والغضب الجماهيري؛ بسبب الأخطاء التي شهدها الكلاسيكو.

كما أن تعيين سعد السبيعي حكمًا مساعدًا لتقنية الفيديو الـVAR في مباريات الهلال الأخيرة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أثار حالة من الجدل.

وأوضح الاتحاد في بيان رسمي معاناته من الأخطاء، والتي كان آخرها الأخطاء الفنية غير المنطقية أو المقبولة التي شهدتها مباراة الفريق ضد الهلال أول أمس في الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي تسببت في خسارة المباراة وثلاث نقاط في غاية الأهمية بهذه المرحلة من المنافسة.

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