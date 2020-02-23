قرار مفاجئ من الأبيض قبل مباراة الأهلي ضد الزمالك

المواطن - مروة نبيل

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، مساء الأحد، عن اتخاذه قرارًا بعدم استكمال بطولة الدوري المصري لكرة القدم، وذلك قبل يوم من مباراة الأهلي ضد الزمالك المؤجلة.

انسحاب الزمالك:

وقال الأبيض في بيان مقتضب عبر موقعه الإلكتروني الرسمي: “قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بالإجماع عدم استكمال مباريات الدوري في ظل وجود اللجنة الخماسية غير الشرعية برئاسة عمرو الجنايني”.

وكان مرتضى منصور قد أعلن في تصريحات تلفزيونية أن مجلس إدارة الأبيض سيقرر رسميًّا عدم استكمال مبارياته في بطولة الدوري المصري لكرة القدم، بعد العقوبات التي صدرت بشأن مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر.

الأهلي ضد الزمالك:

وكانت لجنة الانضباط قد أصدرت عقوبات عديدة بشأن مباراة الأهلي ضد الزمالك في السوبر، حيث قررت إيقاف نجم المارد الأحمر محمود عبدالمنعم كهربا حتى نهاية الموسم، وعاقبت زميليه جونيور أجاي وياسر إبراهيم بالإيقاف لمدة مباراتين.

كما قررت إيقاف نجم نادي الزمالك إمام عاشور حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري، بجانب إيقاف محمود عبدالرازق شيكابالا 8 مباريات، وعاقبت عبدالله جمعة بالإيقاف لمدة 3 لقاءات، هذا بالإضافة إلى العقوبات المالية على لاعبي الفريقين والناديين أيضًا، الأمر الذي أثار غضب إدارة الأبيض.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد الزمالك على ملعب القاهرة الدولي، مساء يوم غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.

مباراة الأهلي والزمالك

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