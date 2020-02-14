قرد يقتحم أحد مباني جامعة الباحة

المواطن – محمد المقصّي – الباحة

أظهر مقطع فيديو اقتحام قرد أحد مباني جامعة الباحة، ما أثار الذعر والهلع وسط تخوّف من أن يتسبب في أذى الطالبات.

وأوضح المتحدث الرسمي لجامعة الباحة الدكتور ساري الزهراني لـ ” المواطن ” بأنه بصرف النظر عن التحقّق من صحة المقطع بنسبته إلى أحد مباني جامعة الباحة؛ فإنّ الجامعة ممثلة في إدارة الأمن الجامعي، وبتوجيه ومتابعة من مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين تؤكد للجميع بأنها حريصة كل الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة للحفاظ على سلامة طالباتها.

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