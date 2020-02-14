قرد يقتحم أحد مباني جامعة الباحة

قرد يقتحم أحد مباني جامعة الباحة

2020/02/14
الساعة 7:01 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, جديد الأخبار
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المواطنمحمد المقصّيالباحة

أظهر مقطع فيديو اقتحام قرد أحد مباني جامعة الباحة، ما أثار الذعر والهلع وسط تخوّف من أن يتسبب في أذى الطالبات.

وأوضح المتحدث الرسمي لجامعة الباحة الدكتور ساري الزهراني لـ ” المواطن ” بأنه بصرف النظر عن التحقّق من صحة المقطع بنسبته إلى أحد مباني جامعة الباحة؛ فإنّ الجامعة ممثلة في إدارة الأمن الجامعي، وبتوجيه ومتابعة من مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين تؤكد للجميع بأنها حريصة كل الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة للحفاظ على سلامة طالباتها.

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احد طالبات الجامعة
ضيف
احد طالبات الجامعة

الفديو صحيح مئة بالمئة في احد مابني كلية شهبة لطالبات ولكن تم إخلاء المبنى لإخراجه

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