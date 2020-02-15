قريبًا .. جروس يُغادر الأهلي وبديله موجود

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة عبدالإله مؤمنة، قد حسم مصير المدرب السويسري كريستيان جروس، وذلك بعد الخسارة من نادي الوحدة أمس الجمعة بنتيجة 2/ 0 في الجولة الثامنة عشرة لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وأوضحت تقارير إخبارية أن الأهلي قرر إقالة المدرب كريستيان جروس من منصبه، حيث سيكون الإعلان الرسمي عن إقالته خلال الساعات القليلة المقبلة. وتتجه النية داخل الأهلي للتعاقد مع المدرب الوطني صالح المحمدي، في حال الفشل في ضم المدرب الصربي فلادان ميلوفيتش. وهاجمت جماهير الأهلي، عبر حساب النادي في "تويتر"، المدرب جروس مطالبة بإقالته بعد قيامه بتخريب أوضاع الفريق الأول، كما أكد معظم الجمهور الأهلاوي على ظلم جروس لـ ثلاثة لاعبين في الراقي وهم "معتز هوساوي وعبدالباسط هندي ونوح الموسى"؛ بسبب عدم الاعتماد عليهم بصورة أساسية في تشكيل الراقي، مفضلًا الاعتماد على سعيد المولد واللاعب حسين المقهوي. وفي وقت سابق، التقطت عدسات الكاميرا جماهير النادي الأهلي، وهي تُغادر ملعب المباراة، بعد إحراز نادي الوحدة لهدفه الثاني في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، أمس الجمعة. وكان اللاعب الفرنسي يوسف نياكات سجل الهدف الثاني للوحدة بالدقيقة الثالثة والثمانين، لتفقد جماهير الأهلي الأمل في عودة فريقها للمباراة، وقررت مغادرة الملعب بسبب الأداء الهزيل للاعبي الراقي. وأصبح رصيد الوحدة بعد الفوز 33 نقطة بالمركز الرابع في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 33 نقطة بالمركز الثالث. وكان المدرب جروس تولى تدريب الأهلي بعد إقالة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش بالفترة الأخيرة. ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق استقلال طهران الإيراني يوم الاثنين المقبل بالجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا. وسيواجه الأهلي نادي الفتح بالجولة الـ19 من الدوري يوم الجمعة المقبل.