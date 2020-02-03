قصة نجاح.. فتاة سعودية تفتح محلاً لبيع القهوة بأيدي سعوديات

المواطن - علي شيبان - جازان

لم تجد الفتاه السعودية إيمان علي الحكمي من قرية المضايا التابعة لمحافظة أحد المسارحة بجازان صعوبة في أن تمتهن بيع القهوة والحلويات والمشروبات الساخنة والباردة وذلك بعد تخرجها من الجامعة لكسب رزقها من عرق جبينها وتضمن لها دخلاً مناسباً.

– التخرج من الجامعة:

وقالت الفتاة إيمان الحكمي لـ”المواطن“: “لقد تخرجت من الجامعة قبل أربع سنوات وحصلت على البكالوريوس في تخصص حاسب آلي (نظم المعلومات) وحاولت البحث عن وظيفة في مجال تخصصي في القطاع الحكومي والخاص ولكن لم أوفق خلال السنوات الأربع الماضية وقررت أن أبحث عن رزق يضمن لي دخلاً مناسباً بدل الجلوس في البيت وانتظار العمل في مجال تخصصي”.

– سر الاختيار:

وأضافت “أما بالنسبة لسبب اختياري فتح محل لبيع القهوة أن الفكرة كانت تراودني منذ زمن وكان كحلم وأيضا لأني أحب القهوة وأحب أبتكر خلطات خاصة بي، وعملت جاهدة لتنفيذها على أرض الواقع حتى أصبح اليوم حقيقة”، مشيرة إلى أن المرأة السعودية قادرة على تحقيق طموحها رغم كل المعوقات والصعوبات وأن المرأة السعودية قادرة على التحدي وعندما روح الإصرار والعزيمة.

– دخول سوق العمل:

وتابعت إيمان قائلة: “نظراً لما نواجهه من بعض الصعوبات في الحصول على عمل في القطاع الحكومي والخاص قررت أفتح مشروعي الخاص بي ومن خلاله أساعد نفسي أولاً في توفير دخل إضافي لي وأيضاً أوفر وظائف للعاطلات عن العمل وهكذا أكون أفدت نفسي وأفدت المرأة السعودية في هذا الوطن الغالي حيث يوجد لدي 4 موظفات”.

– الدعم والتشجيع:

وأردفت إيمان قائلة: “بفضل من الله استطعت أن أفتح مشروعي الخاص بي وأنا امرأة عاطلة عن العمل، حيث إني من أسرة ميسورة الحال ولكن توكلت على الله وجمعت لي مبلغاً بسيطاً وقدرت أن أحقق حلمي وأيضاً لن أنسى فضل أمي الغالية وأخي حسام في التشجيع والوقوف معي في كل صغيرة وكبيرة”.

– طموحك وأمنياتك:

أما عن طموح إيمان وأمنياتها فقد قالت: “طموحي لن يتوقف عند هذا الحد وسوف أحاول أن أفتح فروعاً في جميع أنحاء المملكة وتحت إشراف أيدي سعوديات وتوفير فرص العمل للعاطلات، وإن شاء الله ما في شيء مستحيل في ظل دعم حكومتنا الرشيدة وأيضاً التفاعل مع رؤية سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في رؤية 2030”.

واختتمت إيمان قائلة: “ليس من الضروري أن تكون من الأغنياء لكي تحقق أحلامك فقد توكل على الله، وابدأ من الصفر كما أنصح الجميع وخاصة العاطلين عن العمل بالبحث عن المشاريع الصغيرة وأهم شيء التخطيط السليم والعزيمة والإصرار وعدم الاستسلام للكسل والتوفيق من عند الله”.

وشكرت إيمان الجميع على الدعم والتشجيع كما توجهت بالشكر لصحيفة “المواطن” مثمنين جهود الحكومة الرشيدة في توفير الفرص الاستثمارية للشباب والشابات وأسأل الله أن يحفظ وطننا الغالي ويحميه من كل شر.

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