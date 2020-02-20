كأس العرب.. السنغال والإمارات يواجهان السودان وليبيا غدًا

المواطن – واس

تنطلق غداً الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عاماً لحساب المجموعة الرابعة إذ يلتقي السنغال أمام السودان عند الساعة 02:45 مساءً على ملعب نادي الرياض.

ويسعى المنتخب السنغالي للفوز بعد أن تعادل مع الإمارات في الجولة الأولى، وحجز البطاقة للدور الثاني, فيما يسعى منتخب السودان لتعويض خسارته في الجولة الماضية من ليبيا والمنافسة بقوة على التأهل.

وفي اللقاء الثاني يسعى المنتخب الإماراتي للفوز وتعويض خسارته لنقطتين في الجولة الأولى وتحقيق النقاط الثلاث عندما يلتقي عند الـ 18:00 نظيره منتخب ليبيا الذي يأمل بدوره تحقيق الفوز الثاني له في البطولة لضمان التأهل للدور الثاني.

يذكر أن المجموعة الرابعة يتصدرها منتخب ليبيا بثلاث نقاط، يليه السنغال بنقطة وبفارق الأهداف عن الإمارات الثالث، ويحل السودان رابعاً بدون نقاط.

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