كأس ملك إسبانيا يفقد الكبار

المواطن - مروة نبيل

واصل الكبار الخروج من منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا 2020، ليغيب قطبا مدريد وبرشلونة عن مواجهات الدور نصف النهائي.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد على أرضه ووسط جماهيره ضد ريال سوسيداد بنتيجة 4/3، فيما سقط برشلونة خارج ملعبه أمام أتلتيك بلباو بهدف دون رد، ليودعا كأس ملك إسبانيا من الدور ربع النهائي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد قد ودع كأس ملك إسبانيا من دور الـ32 بعد خسارته بهدفين لهدف ضد كولتورال ليونيسا.

وتُعتبر هذه المرة هي الأولى التي يغيب عنها ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد عن منافسات نصف نهائي كأس ملك إسبانيا منذ 17 عامًا، وأول مرة يتأهل فيها أتلتيك بلباو وريال سوسيداد سويًا إلى الدور ذاته.

ويتنافس في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا كل من أتلتيك بلباو، ريال سوسيداد وغرناطة، بالإضافة إلى ميرانديس المنتمي إلى دوري الدرجة الثانية.

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