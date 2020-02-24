كاوست تسهم في اكتشاف كنز في الحيد المرجاني العظيم

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

اكتشف فريق من العلماء الأستراليين بالتعاون مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، كنزًا من أنواع المرجان الجديد على طول الحيد المرجاني العظيم.

وبحسب موقع scitechdaily، أكمل فريق من العلماء رحلة استغرقت 21 يومًا، وقال البروفيسور أندرو بيرد من مركز الأبحاث الأسترالي، آرك، لدراسات الشعاب المرجانية بجامعة جيمس كوك: في كل رحلة تقريبًا، وجدنا أنواعًا غير موجودة في الكتب.

وتابع البروفيسور أن الاكتشافات تأتي في الوقت المناسب؛ لأن التطورات الحديثة تكشف أن التصنيف الحالي للشعاب المرجانية خاطئ، مضيفًا: كان يُعتقد سابقًا أن أحد أنواع الشعاب المرجانية الصلبة، وهو Acropora hyacinthus، موجود على قمة كل الشعاب المرجانية تقريبًا، لكن الاكتشاف الأخير قلب هذا الافتراض؛ إذا تبين أنه نوع موجود في نطاق جغرافي محدود للغاية.

وأكد على أن الفريق عثر كذلك على عدد من الأنواع لم يسبق رؤيتها على الشعاب المرجانية.

وقالت الدكتورة فرانشيسكا بنزوني من كاوست: الأنواع الجديدة التي وجدناها تعني أن التنوع البيولوجي لبعض المجموعات أعلى بثلاثة أضعاف مما كنا نظن.

وأضاف البروفيسور: نهاية الرحلة هي مجرد بداية الكثير من العمل الشاق لوصف هذا الكنز رسميًا، الحجم والتنوع أمر مدهش، نحن بحاجة إلى المزيد من الخبراء وعلماء الأحياء؛ والمزيد من الأموال للتمويل.

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