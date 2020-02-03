كسرا جمجمة رضيعهما وأجبراه على أكل برازه

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ألقت الشرطة الأمريكية القبض على زوجين من ولاية كارولينا الشمالية، وذلك بعدما قاما بكسر جمجمة طفلهما البالغ من العمر عامين فقط، وأجبراه على أكل برازه.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن جايد نيومان البالغة من العمر 21 عامًا، وديلان بوستيتش البالغ من العمر 25 عامًا، يواجهان تهمة إساءة معاملة الأطفال المتعمدة، والتي تسببت في إصابات جسدية خطيرة لطفلهما.

وأوضحت الصحيفة أن والدي الطفل نقلاه إلى المستشفى الأسبوع الماضي، حيث أظهرت الفحوصات أنه يعاني من سوء التغذية الحاد، وأنه يتغذى على برازه، كما كشفت الأشعة السينية أنه يعاني من كسور في الجمجمة والأضلاع إضافة إلى إصابات في الدماغ.

أبلغ العاملون في المستشفى رجال الشرطة والتي ألقت القبض على الزوجين.

وكشف جيران العائلة أنهم دائماً ما كانوا يشاهدون طفلين يخرجان من المنزل ويتجولان في المنطقة بمفردهما، وكانوا يستغربون إهمال والديهما بهذه الطريقة.

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