كلمتان من البلطان منعت انتقال الصليهم للنصر بيناير

المواطن – محمد سمعه

كشف المدرب الإسباني لويس غارسيا المدير الفني لنادي الشباب، عن الكلمتين التي قالهما خالد البلطان رئيس النادي للاعب عبدالمجيد الصليهم التي أبقت عليه في صفوف الليث ومنعته من الانضمام لنادي النصر في يناير الماضي.

وتحدث غارسيا قبل مباراة النصر والشباب غدًا في الدوري قائلًا: “خالد البلطان قال كلمتين فقط لإقناع الصليهم بالبقاء في صفوف الليث في الشتاء وهما “ابن النادي” مستمر معنا حتى نهاية الموسم”.

وأضاف غارسيا بأنه سعيد لأن الصليهم استمر مع الشباب خلال النصف الثاني من الموسم الجاري، معربًا عن تمنياته بتألق اللاعب غدًا ضد النصر خلال لقاء الفريقين بالجولة الـ18 لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي وقت سابق، تفاجأ نادي النصر، بقرار غريب من نادي الشباب وهو تأجيل انضمام اللاعب عبدالمجيد الصليهم لأصفر العاصمة من الليث حتى صيف عام 2020.

وكان النصر تعاقد مع عبدالمجيد الصليهم من الشباب لمدة ثلاث سنوات، خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وقالت تقارير صحافية: إن الشباب فرض شرطًا استفزازيًا على النصر، وهو دفع قيمة الـ6 أشهر الأخيرة في عقد الصليهم وإلا فإن اللاعب لن ينضم لتدريبات أصفر العاصمة.

وذُكر إن الشباب أراد الحصول على مبلغ يتخطى الـ4 ملايين ريال للسماح للصليهم بالانضمام لتدريبات نادي النصر مع بداية شهر فبراير إضافة إلى التخلي عن الحارس عبدالله العويشير لنادي الشباب بصورة نهائية وهو ما رفضه مجلس إدارة النصر.

ورد النصر، على شرط الشباب الاستفزازي بالرفض مما أدى إلى تأجيل انتقال الصليهم للنصر، حيث ستتم الصفقة في صيف 2020 أي بعد نهاية الموسم الجاري.

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