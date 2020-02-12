كلوب يستهدف ضم صفقة ألمانية

المواطن – مروة نبيل

يسعى مدرب ليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب لتدعيم صفوف الريدز بصفقة هجومية ألمانية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة “سبورت بيلد” الألمانية، إلى أن كلوب يرغب في التعاقد مع مهاجم لايبزيج الألماني، تيمو فيرنر لتعزيز قوة الريدز الهجومية، رغم وجود الثلاثي محمد صلاح، وساديو ماني، وروبرتو فيرمينو.

وجدَّد الدولي الألماني، تيمو فيرنر عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي لايبزيج مؤخرًا حتى عام 2023، وتؤكد تقارير صحافة أنه يتضمن شرطًا جزائيًا لم يُكشف بعد عن قيمته.

ويتنافس فيرنر على لقب هداف الدوري الألماني لكرة القدم هذا الموسم، حيث سجل 20 هدفًا حتى الآن، وبفارق هدفين فقط عن نجم بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي المتصدر.

يُذكر أن فيرنر أبدى إعجابه مؤخرًا بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، فاتحًا الباب أمام إمكانية خوضه تجربة خارجية هناك في المستقبل القريب.

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