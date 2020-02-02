تم رصدها خلال دخولها أحد المستودعات

كمين يوقع بتشكيل عصابي بحوزته 3 ملايين قرص إمفيتامين

2020/02/03
الساعة 1:43 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

ضبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات تشكيلًا عصابيًّا يروج ويستقبل مخدر الإمفيتامين، وذلك بعد كمين ناجح أسفر عن ضبط كل المتورطين.

وكانت المديرية العامة لمكافحة المخدرات قد تتبعت معلومات أكدت تورط مشتبه بهم في استقبال وترويج الإمفيتامين، عبر استخدام عربات نقل، ويتم تغطية نشاط المتورطين بشحنات من الخضروات، ليتم تشكيل فريق عمل نجح في تحديد العربات المستخدمة، وبمراقبتها تم رصدها خلال دخولها أحد المستودعات بهدف تفريغ الشحنة، وتمت مداهمة المستودع وضبط المتورطين، كما تم تحريز نحو 3 ملايين قرص من الإمفيتامين المحظور، بحسب “عكاظ”.

 

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مواطن
ضيف
مواطن

الله يقويكم يارجال الامن

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