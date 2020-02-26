كم سيتقاضى المدرب الجديد للأهلي ؟

المواطن - محمد سمعه

أصبح النادي الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة قريبًا من اختيار خليفة المدرب السويسري كريستيان جروس لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالراقي في المرحلة المقبلة.

ووفقًا لتقارير صحافية فإن إدارة الأهلي وضعت مبلغ مليوني ونصف المليون دولار أمريكي كراتب للمدرب الجديد للنادي الأهلي، حيث سيتم الاختيار بالفترة المقبلة بين الصربي فلادان ميلوفيتش والبرتغالي فيتور بيريرا لتدريب الراقي.

ومن المتوقع أن تقوم إدارة الأهلي بالتعاقد مع المدرب الجديد للفريق الكروي الأول لمدة موسم ونصف، حتى صيف عام 2021.

وكان مجلس إدارة الأهلي، قرر في وقت سابق إقالة كريستيان جروس من منصبه كمدرب للفريق الكروي الأول، وذلك بعد الخسارة من نادي الوحدة في الجولة الثامنة عشرة ببطولة الدوري بنتيجة هدفين دون رد.

يذكر أن الأهلي خسر من الفتح في الجولة الـ19 بهدف دون رد، في مباراة أدارها المدرب مازن بهكلي مؤقتًا مع الراقي حتى تعيين مدرب أجنبي.

ويستعد النادي الأهلي، غدًا الخميس لمواجهة نادي النصر ضمن مباريات الجولة العشرين في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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