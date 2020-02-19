كم يظل كورونا على الأسطح الملوثة؟

المواطن – متابعة

مع انتشار فيروس كورونا المستجد في الكثير من دول العالم، يزداد الخوف من العدوى؛ مما دفع الكثيرين إلى اتخاذ إجراءات احترازية مثل ارتداء الكمامة، إلا أن دراسة جديدة كشفت تفاصيل صادمة عن المدة التي يعيشها الفيروس على الأسطح، الأمر الذي من شأنه أن يزيد خطر انتقال العدوى.

وقالت دراسة نشرت في دورية “The Journal of Hospital Infection”: إنه تم العثور على فيروس كورونا على الأسطح المعدنية أو الزجاجية أو البلاستيكية، التي لمسها شخص مصاب، لمدة 9 أيام، بحسب “سكاي نيوز”.

وشددت الدراسة على أهمية تطهير الأسطح بانتظام، مشيرة إلى أن التنظيف بالمنتجات المنزلية قادر على إحداث فارق كبير، إذ يمكن إبطال مفعول الفيروس بتطهير السطح باستخدام الإيثانول (62- 71 بالمائة)، و0.5 بالمائة بيروكسيد الهيدروجين أو 0.1 بالمائة هيبوكلوريت الصوديوم، أو استخدام المبيض لمدة دقيقة واحدة.

يشار إلى أن البحث الجديد قام بتحليل 22 دراسة سابقة بشأن فيروس كورونا، والتي يأمل الباحثون أن تساعد في تقديم نظرة ثاقبة على فيروس كورونا الجديد، حسب ما ذكر موقع “سي إن إن هيلث”.

وكان وزير الصحة الفرنسي الجديد أوليفيه فيران قد حذر، الثلاثاء، من أن هناك “خطرًا كبيرًا” لأن يتحول انتشار فيروس كورونا الجديد إلى جائحة.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فالجائحة هي وباء جديد ينتشر على مستوى العالم، وقسمت المنظمة دورة حدوث الجوائح من خلال تصنيف من 6 مراحل، ليصف العملية التي من خلالها الفيروس الجديد من كونه مرضًا أُصيب به أفراد قلة، إلى نقطة تحوله إلى جائحة.

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