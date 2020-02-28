كورونا يصيب 2022 حالة في كوريا الجنوبية ويقتل 13 آخرين

المواطن - متابعة

أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 2022 حالة، وذلك بعد تسجيل 256 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 13 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الكورية أن معظم حالات الإصابة الجديدة بفيروس كوفيد 19، تم تسجيلها في مدينة دايغو التي تعتبر بؤرة الوباء في كوريا الجنوبية، حيث أصيب به 182 من قاطنيها، بينما أصيب 49 شخصًا في مقاطعة غيونغ سانغ المجاورة لها.

وبحسب المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن المقاطعات والمدن الرئيسية الأخرى أبلغت عن بعض الإصابات الفيروس المسجد، حيث أبلغت سول عن ست حالات.

يذكر أن مدير عام منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس غيبرييسوس، أجرى مؤتمرًا صحفيًا يوم أمس، قال خلاله إنه لا ينبغي الاستهانة بالفيروس الجديد،وأن الدولة التي تقوم بذلك ترتكب خطأ قاتل، لأنه فيروس لا يحترم الحدود ولا يفرق بين الأجناس والأعراق.

وأضاف أنه على الدول التي تستعد لمواجهته الأخذ بعين الاعتبار أربعة سيناريوهات محتملة وأن تتعامل معها جميعا في نفس الوقت، وتتمثل تلك السيناريوهات في الاستعداد لاكتشاف أول حالة، الاستعداد لاكتشاف مجموعة من الإصابات، تحديد أول دليل على انتقال الفيروس في المجتمع، التعامل مع الانتقال.

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