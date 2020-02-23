كوريا الجنوبية ترفع مستوى الخطر من كورونا لأعلى درجة

المواطن - متابعة

أكد رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، أن بلاده سترفع مستوى الخطر من كورونا في البلاد إلى أعلى درجة.

يذكر أن كوريا الجنوبية أعلنت عن تسجيل 123 حالة إصابة بفيروس كورونا اليوم الأحد ، ليصل العدد الإجمالي إلى 556 حالة، بالإضافة إلى وفاة حالتين أخريين ليبلغ عدد الوفيات بالفيروس إلى أربع.

وقال المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان إن من بين أحدث الحالات 75 حالة ترتبط بتفشي المرض بكنيسة يسوع تشينتشونغي في مدينة دايجو جنوب شرق البلاد بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة امرأة عمرها 61 عاماً حضرت أكثر من قداس هناك بالفيروس الأسبوع الماضي.

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