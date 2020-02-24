كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المواطن - متابعة

أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 70 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بعد ظهر اليوم، مما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 833 مصابًا ويجعلها أكبر بؤرة للوباء خارج الصين.

والحصيلة الجديدة التي نشرت على الموقع الإلكتروني للمركز الكوري للسيطرة والوقاية من الأمراض، ترفع عدد المصابين خلال ال24 ساعة الأخيرة إلى 231 مصاباً، وهو الرقم الأعلى المسجل حتى اليوم.

يذكر أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في الصين ارتفعت اليوم الاثنين، إلى 2592 حالة بعدما سجّلت الساعات الأربع والعشرين الماضية 150 وفاة بالفيروس، جميعها – باستثناء حالة وفاة واحدة – في مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

وتمثل هذه الحصيلة ارتفاعاً كبيراً بالمقارنة مع تلك المسجّلة الأحد حين توفي 97 شخصاً بالفيروس.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات إن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس حتى اليوم ارتفع في البرّ الرئيسي للصين (باستثناء هونغ كونغ وماكاو) إلى أكثر من 77 ألف إصابة بعدما سجلت في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 409 إصابات جديدة، غالبيتها في هوباي.

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