كوريا الشمالية تعدم مسؤولاً أصيب بـ كورونا !

المواطن - متابعة

أعدمت السلطات بكوريا الشمالية مسؤولًا كبيرًا؛ بسبب استخدامه حمامًا عموميًّا، في الوقت الذي كان مفترضًا به أن يكون في الحجر الصحي عقب مخاوف من إصابته بفيروس كورونا.

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وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، أكدت صحيفة دونغ أي البو الكورية الشمالية، أنه تم القبض على المسؤول التجاري، وأطلق عليه الرصاص فورًا، وفقًا للقانون العسكري. ومن شأن ذهاب المسؤول التجاري إلى الحمام العمومي أن ينشر فيروس كورونا. يذكر أن المسؤول التجاري الذي تم إعدامه، كان برفقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في آخر زيارة له إلى الصين.