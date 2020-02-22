كيف تعرف أنك مستحق دعم حساب المواطن ؟

المواطن - الرياض

كشف حساب المواطن طريقة معرفة مدى استحقاق الشخص لدعم البرنامج من عدمه.

وتلقت خدمة المستفيدين في البرنامج سؤالًا من أحد المواطنين قال فيه: كيف أعرف أنني مستحق لدعم حساب المواطن؟ وردت عليه بالقول: يصرف الدعم لرب الأسرة بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا، وللفرد المستقل بناءً على مجموع دخله.

وأضافت أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (هنا).

تسجيل حساب المواطن مستمر:

وكان حساب المواطن أودع الدفعة الـ27 في حسابات المواطنين يوم 10/ 2/ 2020، فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ29 استحقاق شهر إبريل المقبل.

شروط الأهلية في حساب المواطن:

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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