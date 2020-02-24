كيف ورّط الـ VAR حكم الكلاسيكو لحظة هدف الاتحاد ؟

المواطن - محمد سمعه

تعرض الحكم البولندي سيمون مارسينياك حكم مباراة الهلال والاتحاد التي أُقيمت أول أمس السبت بالجولة الـ19 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لانتقادات شرسة، وذلك بسبب ما أُثير حول مجاملته تحكيميًا لنادي الهلال على حساب الاتحاد.

وقال الإعلامي عبدالعزيز المريسل عبر حسابه في “تويتر”: “كشفت مصادر وثيقة لي أن حكم مباراة الاتحاد والهلال سيمون مارسينياك، قد ألغى هدف الاتحاد، بناءً على قرار حكام الفار الذين أكدوا أن الهدف تسلل ولا يحتاج مراجعة وأنه اتضح أن الهدف صحيح وأن الخطوط التي تُوضع هي مسؤولية حكم الفيديو ومساعديه وقد تم وضع الخط في الحالة بطريقة خاطئة”.

وفي وقت سابق، كشف فهد الطخيم عضو مجلس إدارة نادي النصر السابق والناقد الرياضي بقناة 24 الرياضية، عن واقعة سرد فيها سر قلق سعود السويلم رئيس نادي النصر السابق من الحكم البولندي سيمون مارسينياك الذي أدار مباراة الهلال والاتحاد في كلاسيكو دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر فهد الطخيم صورة لرئيس النصر السابق عبر حسابه في “تويتر” مُرفقة بخبر منشور في إحدى الصحف الرياضية يتحدث عن طلب سعود السويلم من لجنة الحكام بإبعاد عدة حكام عن إدارة المباريات للنصر والهلال ومنهم الحكم سيمون مارسينياك، بسبب شعوره بالقلق من تعمد ظلمه للعالمي في المباريات.

وعلّق فهد الطخيم على الصورة قائلًا: “الله يذكرك بالخير يا سعود السويلم، الرئيس السابق لنادي النصر”.

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