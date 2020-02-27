كين يُخالف توقعات توتنهام

المواطن - مروة نبيل

أكد تقرير صحافي، اليوم الخميس، أن نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، هاري كين يحمل مفاجأة سارة لمدربه البرتغالي جوزيه مورينيو بشأن تعافيه من الإصابة.

وأشارت صحيفة “ذا صن” البريطانية، إلى أن عملية تعافي هاري كين من الإصابة في أوتار الركبة، تسير بشكل أفضل من توقعات نادي توتنهام هوتسبير.

وأوضحت أن كين ربما يعود إلى المشاركة في المباريات خلال 6 أسابيع فقط، الأمر الذي يُمثل مفاجأة سعيدة للبرتغالي مورينيو، الذي توقع عدم عودة هداف الفريق الإنجليزي قبل بداية مايو المقبل.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن كين قد يلحق بآخر 7 جولات من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بالإضافة إلى مباريات توتنهام في كأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا، إذا استمر في البطولتين.

وكانت التوقعات في البداية تشير إلى أن هاري كين سيعود للمشاركة في التدريبات منتصف أبريل المقبل، إلا أن آخر المستجدات فإنه قد ينخرط في مران فريقه قبل ذلك.

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