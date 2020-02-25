لجنة الانضباط تُغرم رئيسي الهلال والفتح ونادي الشباب

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن العقوبات التي اتخذها ضد المسؤولين والأندية؛ بسبب مباريات دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

وغرمت اللجنة رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن نافل 30 ألف ريال؛ لدخوله إلى أرضية الملعب خلال مباراة الفيحاء، ووقعت غرامة مالية على الزعيم تبلغ قيمتها 25 ألف ريال؛ لقيام جمهوره بقذف علبة مياه باتجاه الملعب في اللقاء ذاته.

ووقّعت لجنة الانضباط غرامة مالية على نادي الشباب تُقدر بـ10 آلاف ريال،؛ لحصول 6 لاعبين على إنذارات في مباراة النصر، بجانب 45 ألف ريال؛ لقيام جمهوره بقذف 4 أدوات باتجاه أرض الملعب ولاعبي ورئيس العالمي.

وقررت اللجنة تغريم رئيس مجلس إدارة نادي الفتح سعد العفالق مبلغ 10 آلاف ريال؛ لإدلائه بتصريح تضمن إساءة لمسؤولي المباراة، وذلك عقب مواجهة فريقه ضد الفيصلي.

كما غرمت لجنة الانضباط الرئيس التنفيذي لنادي الحزم فهد العايد مبلغ 30 ألف ريال، لدخوله إلى أرضية الملعب، وذلك في المباراة التي أقيمت بين فريقه ونادي الاتفاق.

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