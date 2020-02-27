لقطات مؤثرة لفتاة تعود إلى عائلتها بعد 25 عامًا من اختطافها

المواطن - متابعة

اجتمع شمل عائلة رومانية مع ابنتهم التي تم اختطافها قبل 25 عامًا من جديد، وذلك بفضل منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الفتاة التي تدعى بيلي باربو، وُلدت في رومانيا قبل 25 عامًا، وادعى الأطباء أنها تعاني من مشاكل في القلب وأنه تم إرسالها إلى مكان آخر للعلاج، لتصدق عائلتها الفقيرة الأمر.

أبلغت المستشفى عائلة الفتاة بعد أيام بوفاتها، بينما في الحقيقة تم تهريبها إلى الولايات المتحدة الأمريكية مقابل مبلغ مالي كبير.

أجرت الفتاة بعد 25 عامًا اختبار الحمض النووي، لتقوم إحدى صديقاتها والتي تم تبنيها هي الأخرى من رومانيا، بمشاركة نتائجه على الفيس بوك، في مجموعة أُنشأت خصيصًا لمساعدة الأطفال الرومانيين الذين تم تبنيهم في العودة إلى أسرهم.

استغرق الأمر 48 ساعة فقط حتى وصلت بيلي إلى عائلتها الحقيقية، وقام محقق في رومانيا بتأكيد تطابق الحمض النووي بين الفتاة وعائلتها.

عرفت بيلي القصة الحقيقية لسبب ابتعادها عن عائلتها قبل 25 عامًا، وقامت جمعية تتولى لم شمل العائلات بإجراء مقابلة بين الفتاة وعائلتها في إيطاليا، وتم التقاط مقطع فيديو لها وهي تحتضن والدتها، والتي ظلت 25 عامًا تعتقد أن ابنتها ماتت.

وقالت بيلي خلال اللقاء: “ما زلت لا أعرف كيف أشكر الرب على جمعنا مرة أخرى، لا أعرف كيف حدث ذلك، كان الأمر كله مثل المعجزة”.

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