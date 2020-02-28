لماذا يجب على النصر التخلص من موسى سريعًا؟

المواطن - محمد سمعه

لا يزال الجمهور النصراوي يُطالب إدارة النادي، برئاسة صفوان السويكت، مرارًا وتكرارًا بالتخلص من اللاعب النيجيري أحمد موسى؛ وذلك بسبب تراجع مستواه الفني بالفترة الأخيرة.

وكان أحمد موسى، انضم لنادي النصر في صيف 2018، قادمًا من نادي ليستر سيتي الإنجليزي مقابل 14 مليون يورو أي ما يوازي 65 مليون ريال.

ووفقًا لتقارير صحافية، فإن بند في عقد أحمد موسى مع النصر، يكفل له الحصول على مبلغ مالي يتخطى 5 ملايين ريال في كل مرة يُسجل هدفًا للفريق النصراوي ونيل مليوني ريال في حال صنع هدفًا لزميل آخر في الفريق الكروي الأول.

وبالتالي فإن إدارة النصر قد تستجيب لمطالب الجماهير وتستغني عن موسى في صيف 2020، بسبب المبالغ المالية الطائلة التي تدفعها الإدارة النصراوية للاعب النيجيري ومستواه الفني غير جيد بالفترة الحالية مع العالمي.

وذُكر أيضًا، أن إدارة النصر تقوم بدفع مليون ريال عن كل مباراة يُشارك فيها موسى.

وبسبب هبوط مستواه، فإن المدرب البرتغالي روي فيتوريا قرر استبعاد أحمد موسى من القائمة الآسيوية لنادي النصر في دوري أبطال آسيا نسختي 2019 و2020.

وكان موسى شارك مع منتخب نيجيريا ببطولة كأس العالم 2018 التي أُقيمت في روسيا.

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