لوشيسكو: الهلال الأقوى هجوميًّا ونتطور دفاعيًّا

المواطن - مروة نبيل

أثنى المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو على قدرات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الهجومية، مشددًا في الوقت ذاته على صعوبة مباراة الرائد.

وقال لوشيسكو خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال والرائد: “نملك عناصر متميزة وخبيرة في الجانب الدفاعي، ومع مرور الوقت يتطور أداء الفريق الدفاعي”.

وتابع تصريحاته قائلًا: “نحن الفريق الأقوى هجوميًّا في الدوري، ونعد ثاني أفضل خط دفاع في البطولة.. كافة اللاعبين بحالة جيدة خلال التدريبات ما عدا محمد البريك الذي يواصل برنامجه”.

وأضاف: “نستحوذ في مبارياتنا على أغلب أوقات المباراة، ونعمل خلالها على بناء الهجمة من الخلف.. نواجه غدًا منافسًا يخوض مبارياته بتحفظ، وخطورته تكمن في الارتداد الهجومي”.

ويواجه الهلال نظيره الرائد، مساء يوم غد الأربعاء، على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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