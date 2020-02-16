لوشيسكو يؤكد غياب الشلهوب عن مواجهة شباب الأهلي دبي

المواطن – محمد سمعه

أكد المدرب الروماني رازفان لوشيسكو مدرب نادي الهلال، على أن بطل آسيا يرغب في تحقيق الفوز غدًا أمام نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي بدوري أبطال آسيا، مضيفًا أن محمد الشلهوب لن يُشارك في اللقاء بسبب الإصابة.

وتحدث رازفان لوشيسكو في المؤتمر الصحافي قبل مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي قائلًا: “لعبنا 3 مباريات في أسبوع وجميعها خارج أرضنا، ونأمل أن نعود إلى الرياض بالفوز، وعلينا كفريق تحمل مسؤولية ضغط المباريات لتحقيق الأهداف التي وضعناها، وجميع لاعبي الفريق جاهزون لخوض مباراة شباب الأهلي دُبي، ماعدا محمد الشلهوب، الذي يُواصل برنامجه التأهيلي”.

وأضاف لوشيسكو: “نخوض يوم الغد، مباراة هامة أمام فريق متميز يقدم كرة قدم جميلة، ويحقق نتائج رائعة هنا في الإمارات، ويجب علينا أن نعد أنفسنا لأننا نريد الفوز وهذا هدفنا في كل مباراة”.

وستنطلق مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر غد بتوقيت المملكة على ملعب راشد بنادي شباب الأهلي دبي بالإمارات.

وكانت بعثة نادي الهلال وصلت إلى مدينة دبي أمس السبت، استعدادًا لمواجهة نادي شباب الأهلي دبي، حيث يرغب الفريق الهلالي في الفوز والوصول إلى النقطة السادسة.

يذكر أن نادي الهلال فاز في لقاء الجولة الأولى على نادي شهر خودرو الإيراني بهدفين دون رد أحرزهما كل من البيروفي أندري كاريلو والفرنسي بافيتيمبي غوميز، بينما خسر نادي شباب الأهلي دبي من فريق باختاكور الأوزبكي بثنائية مقابل هدف.

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