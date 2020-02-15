لوشيسكو يستنجد بنجم الهلال قبل مواجهة الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

يواجه المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال، مأزقًا وذلك قبل مواجهة فريقي شباب الأهلي دبي الإماراتي والاتحاد ببطولتي دوري أبطال آسيا ودوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الترتيب خلال الفترة المقبلة.

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ووفقًا لتقارير إخبارية فإن لوشيسكو طلب من الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سرعة تجهيز المدافع علي البليهي الذي خضع لعملية جراحية مؤخرًا في يده اليمنى بعد سقوط الزجاج عليه يوم الاثنين الماضي بعد مباراة الهلال وشهر خودرو الإيراني. ويستنجد لوشيسكو بعلي البليهي، الذي يُعد واحدًا من الركائز الأساسية في الفريق الأول لكرة القدم بالهلال، حيث ساهم البليهي في العام الماضي بتتويج نادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا على حساب فريق أوراوا الياباني. ومن المنتظر مواجهة نادي الهلال، لفريق شباب الأهلي دُبي بعد غد الاثنين بالجولة الثانية لمرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، بينما يُواجه الهلال فريق الاتحاد بالجولة الـ19 لبطولة الدوري يوم السبت المقبل في الرياض. وكانت مباراة الذهاب بين الهلال والاتحاد في الدوري، انتهت يوم 21 سبتمبر الماضي بفوز الهلال بثلاثية مقابل هدف في جدة.