لوشيسكو يعلن قائمة الهلال في آسيا 2020

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو، عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

قائمة الهلال:

وضم لوشيسكو إلى قائمة الهلال الآسيوية الرباعي الأجنبي الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، البيروفي أندريه كاريلو، الإيطالي سيباستيان جيوفينكو والفرنسي بافيتيمبي غوميز.

وجاءت القائمة كالتالي؛ في حراسة المرمى؛ عبدالله المعيوف، يزن جاري، محمد الواكد ونواف الغامدي، وفي الدفاع؛ محمد البريك، علي البليهي، ياسر الشهراني، عبدالله الحافظ، جانغ، أمير كردي، محمد الكنيدري، محمد جحفلي، ومدالله العليان.

وضمت قائمة الهلال في آسيا 2020 كلًّا من؛ سلمان الفرج، عبدالله عطيف، محمد الشلهوب، ناصر الدوسري، نواف العابد، منصور البيشي، هتان باهبري، محمد كنو، سالم الدوسري، حمد العبدان، جيوفينكو وكاريلو في خط الوسط.

وشهدت قائمة الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا 2020 تواجد 3 مهاجمين، وهم؛ بافيتيمبي غوميز، صالح الشهري وتركي المطيري.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال حامل لقب النسخة الماضية في المجموعة الثانية بمنافسات دوري أبطال آسيا 2020، والتي تضم كلًّا من شباب الأهلي دبي الإماراتي وباختاكور الأوزبكي وشهر خودرو الإيراني.

تابعنا على تواصل معنا على