ليندسي غراهام: إيران سرطان الشرق الأوسط

المواطن - متابعة

أكد السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، أن حل أزمات لبنان وسوريا والعراق مرتبط بإقصاء دور إيران فيها، مشبهًا إيران بـ"سرطان" الشرق الأوسط.

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وأضاف غراهام: "عندما نتحدث عن الإرهاب نذكر داعش والقاعدة وننسى إيران". وقالت منظمة FAIR المسؤولة عن المراقبة الإعلامية: إن وسائل الإعلام الأمريكية تُسمي إيران البلد الأولى الراعية للإرهاب، وتصفها بأنها السبب الرئيسي وراء زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، والقوة وراء الميليشيات والجماعات الإرهابية التي قتلت وشوهت عددًا لا يُحصى من المدنيين والجنود. ولفتت المنظمة أن وسائل الإعلام الأمريكية أجمعت على وصف اللواء قاسم سليماني بالإرهابي المسؤول عن مقتل مئات الأمريكيين وعدو للشعب الأمريكي، وبأنه مهندس الإرهاب الدولي، وأن مقتله جاء ضربة عادلة ضد الإرهاب في سبيل العدالة والمصالح الأمريكية.وتابعت المنظمة الأمريكية: عند مراقبة وسائل الإعلام الأمريكية لتناول قضايا الإرهاب في العالم، نجد أن إيران تتصدر المرتبة الأولى وتأخذ لقب الدولة الراعية الرئيسية للإرهاب بجدارة؛ ذلك أنها تدعم حزب الله، ومجموعات مختلفة في سوريا والعراق وجميع أنحاء الشرق الأوسط، واستخدمت الحرس الثوري لتقديم الدعم للمنظمات الإرهابية، وتوفير غطاء للعمليات السرية المرتبطة بها، وخلق عدم الاستقرار في المنطقة واستخدامه كآلية رئيسية في رعاية ودعم الإرهابيين في الخارج.