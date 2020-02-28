ماركو مارين يخطف الأنظار

المواطن - مروة نبيل

خطف نجم الراقي، الألماني ماركو مارين الأنظار في مباراة النصر والأهلي ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ماركو مارين

وشارك ماركو مارين بشكل أساسي في مباراة النصر والأهلي قبل أن يستبدله المدرب مازن بهلكي عند الدقيقة 67، ليُشارك النجم البوسني ألفيس ساريتش بدلًا منه، وهو التغيير الذي تسبب في تراجع أداء الراقي.

وأبدى اللاعب الألماني اعتراضه على التغيير، حيث دخل في مشادة مع بلهكي، إلا أن أحد المسؤولين تدخل سريعًا، وقام بتهدئته، ما دفع الجماهير لدعمه عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وعلق الإعلامي عبدالعزيز البكر قائلًا: “الأفضل تقييم في الأهلي المدافع محمد بصاص يستاهل.. ثاني أفضل تقييم في الأهلي خرج في الدقيقة 67 (ماركو مارين) .. لا ألومه إن غضب على التغيير !!!! “.

وقال فلاح شيبان عبر “تويتر”: ماركو مارين هو اللاعب الوحيد الذي يجب أن يكون أساسيًا من أول المباراة حتى آخرها”، وتابع في تغريدة أخرى: “كان الوحيد الذي يحرك الأهلي أمام النصر، ولكن المدرب قرر إخراجه”.

وكتب المهندس أبو فارس: “ما ألوم ماركو مارين.. كان أفضل لاعب في الأهلي البارحة ! كن طلعوا يوسف البلايلي اللي كان سيء جداً وترك ماركو يفت بالملعب.. الجمهور شاف ماركو وبهكلي ما شافه!”.

وتفاعل محمد عبر “تويتر”، وقال: “شاهدت ملخص ماركو مارين للمرة المليار وكل مرة اندهش من روعة الأداء وفي الوقت نفسه مستغرب من تبديله من بهكلي”، وقال رائد العمري: “لا تيأس سيأتي من يُنصفك، من سيجعلك على كل لسان إبهاراً ونجماً كعادتك”.

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