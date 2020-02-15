مانشستر يونايتد يُنافس ريال مدريد لضم نجم أستون فيلا

المواطن – محمد سمعه

سيدخل نادي ريال مدريد الإسباني، في منافسة شرسة مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك من أجل التعاقد مع اللاعب الإنجليزي جاك جريليش لاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية: إن مانشستر يونايتد ينوي تقديم عرض مالي قدره 80 مليون يورو لنادي أستون فيلا للتعاقد مع جريليش في صيف 2020، قبل نادي ريال مدريد.

ويريد مانشستر يونايتد التعاقد مع نجم أستون فيلا، ليكون بديلًا للاعب الفرنسي بول بوغبا، الذي يستعد لمغادرة اليونايتد في صيف العام الحالي قبل موسم من نهاية عقده مع اليونايتد.

وكان زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد رفض ضم بوغبا، ووجّه أنظاره إلى جريليش للتعاقد معه؛ من أجل تدعيم خط الوسط الهجومي للنادي الملكي.

يذكر أن جاك جريليش سبق له رفض الانتقال لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، مفضلًا البقاء مع نادي أستون فيلا.

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