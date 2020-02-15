مايكروسوفت ونايكي تطلقان نسخة خاصة من Xbox One

أعلنت شركة مايكروسوفت بالتعاون مع شركة صناعة الملابس الرياضية نايكي Nike عن إطلاق نسخة من منصة الألعاب التابعة لها إكس بوكس ون Xbox One.

وسيحمل الجهاز الجديد من Xbox One تصميم العلامة التجارية جوردان Jordan الشهيرة في كرة السلة، وتتسم هذه النسخة الخاصة من المنصة بلونها الأحمر، ونمط جوردان الشبيه بجلد الفيل الذي يغطي الجزء العلوي من المنصة. وبالإضافة إلى المنصة، فإن النسخة تأتي مع وحدة تحكم مع شعار لاعب كرة السلة القافز.

ويحاكي تصميم المنصة الحذاء الرياضي أير جوردان 3 ريترو يو Air Jordan III Retro U الجديد الذي تعتزم شركة (نايكي) طرحه في الأسواق خلال الأيام المقبلة.

وستصنع مايكروسوفت كمية محدودة من النسخة الجديدة من منصة الألعاب Xbox One، وعلى الراغبين في الحصول عليها الاشتراك في مسابقة أطلقتها الشركة على موقع تويتر، وهي مستمرة حتى 27 فبراير الجاري.

وكانت مايكروسوفت قد أطلقت على مدى السنوات الماضية العديد من النسخ الخاصة من منصة الألعاب Xbox One، بما في ذلك نسخ محدودة لألعاب شهيرة، مثل (ماينكرافت) Minecraft، و(فورتنايت) Fortnite.

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