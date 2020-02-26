ما هو الهاتف الذكي الأكثر مبيعًا في 2019؟

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

قالت شركة أبحاث السوق Omdia، إن هاتف iPhone XR من آبل كان الأكثر مبيعًا في عام 2019، وكانت شحناته أعلى بمقدار 9 ملايين وحدة من طراز آيفون التالي الأكثر مبيعًا iPhone 11.

وكانت شركة آبل شحنت 46.3 مليون وحدة من هاتف iPhone XR خلال 2019، وهو ضعف عدد الشحنات البالغة 23.1 مليون وحدة خلال عام 2018، بينما بلغت شحنات iPhone 11 ما يصل إلى 37.3 مليون وحدة خلال العام.

وجاءت شركة آبل في المرتبة الأولى والثانية، لتحافظ بهذا الوضع المهيمن لأكثر من خمس سنوات على التوالي، وتلتها سامسونغ في الثالثة والرابعة والخامسة من خلال هواتف Galaxy A10 و Galaxy A150 و Galaxy A20، ثم جاء iPhone 11 Pro Max في المرتبة السادسة كأكثر الهواتف الذكية شعبية ثم iPhone 8 تلاه iPhone 11 Pro في المركز الثامن.

وانخفضت شحنات آيفون من شركة آبل بنسبة 4.6% في عام 2019 مقارنةً بالعام السابق.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر