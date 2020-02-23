ما يُهدد النصر في دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر للمنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والفوز به للموسم الثاني على التوالي.

ومع كثرة الشكاوى من تقنية الـVAR المتهمة في الفترة الأخيرة بإصدار قرارات ظالمة لبعض الأندية، قال الإعلامي عبدالكريم الزامل بأنه يجب على النصر نسيان المنافسة على لقب الدوري في ظل وجود تقنية الـVAR.

وقبل تصريح عبدالكريم الزامل، كان رئيس النصر صفوان السويكت انتقد في مناسبات عديدة تقنية الـVAR بسبب عدم الاعتماد عليها في معظم مباريات النصر حيث قال: “باسمي وباسم جميع من يمثل النادي من لاعبين وجهاز فني وإداري أعتذر عن النتائج الأخيرة، صوتكم وصل، وأشاطركم الخوف على الكيان، وكلنا ثقة بإذن الله بتجاوز الأزمة المفتعلة.. ولي سبع وقفات”.

وتابع: “آثرت الصمت والهدوء وتغليب الحكمة في بداية الموسم، وتابعت بنفسي وبدون أحكام مسبقة معظم تفاصيل ومحركات المشهد الرياضي عن قرب، (التعصب الشديد للألوان، والفجور في الخصومة، والأفكار السطحية، وتسليم العقل) مبادئ غير صحية تتغلغل داخل هذه الأجواء”.

وأضاف: “التنافس الرياضي متعة وإثارة وعشق، ويخدم الوطن الذي نحبه ونعيش فيه، لكن هذا التنافس يذهب جماله إذا نقص ميزان العدالة..!!!”، وتابع: “من أساء إليّ شخصيًّا عفا الله عنه، ومن يفكر بالإساءة أو سلب حقوق ومكتسبات النادي الاستثنائي فثقوا أني سأكون له بالمرصاد بلغة القانون وأمام الملأ”.

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