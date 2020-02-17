مبشر قطبي على المملكة الأسبوع المقبل

المواطن – الرياض

قال المهتم بمتابعة الطقس والرصد الجوي معاذ الخلف: إن فبراير والثلوج توافقا في هذا الشتاء 2020، ولا زال للثلج بقية حتى مطلع مارس.

وتوقع الخلف في تغريدة له عبر تويتر، مبشر قطبي متوقع ينحدر الأسبوع المقبل نحو المملكة يصب تأثيره على جبل اللوز والجوف وحائل والقريات وطريف بفرص ثلجية جميلة قد تكون مميزة وتكسوها البياض.

كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن تشهد المملكة حالة من التقلبات الجوية خلال الفترة من يوم غدٍ الثلاثاء حتى الخميس المقبل.

وأشارت الأرصاد إلى أن درجات الحرارة سوف تنخفض بشكل ملموس على معظم مناطق المملكة، تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس.

وأوضحت الأرصاد أن التقلبات ستتمثل في هطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة على بعض المحافظات بمناطق الرياض والمدينة المنورة والقصيم وحائل والحدود الشمالية والجوف وتبوك والشرقية.

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