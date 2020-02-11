متى يصرف حساب المواطن لمن توقف عنهم بسبب التحديث ؟

المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التأكيد على أهمية تحديث البيانات وتأثيرها على صرف الدعم.

وقالت خدمة المستفيدين ردًا على استفسار بسبب عدم صرف الدعم لبعض لمستفيدين خلال الدفعة الـ27 بالقول: نظرًا لعدم تطابق البيانات المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع الجهات ذات العلاقة ولعدم تجاوبكم مع الرسائل التذكيرية بأهمية الإفصاح، فقد تم إيقاف الدعم حتى يتم إثبات صحة البيانات بإرفاق ما يثبت ذلك عبر الرابط: (هنا).

وأشار حساب المواطن إلى أنه يمكن التواصل مع رقم حساب المواطن الموحد 19912 لمزيد من المعلومات حول موعد الدعم.

وكان حساب المواطن حدد مهلة انتهت في 25 يناير الماضي للمسجلين المستقلين لتحديث المستندات الدالة على الاستقلالية محذرًا من وقف الدعم في حال عدم تحديث المستندات.

ويشدد حساب المواطن دائمًا على تحديث البيانات بشكل دوري خاصة بيانات الدخل وعدد التابعين والحالة الاجتماعية وغيرها حيث يؤثر عدم التحديث على الدعم بشكل مباشر.

وكان برنامج حساب المواطن، أعلن أمس الاثنين، إيداع 2.6 مليار ريال كمخصص دعم للمستفيدين المكتملة طلباتهم للدفعة الـ 27 “دفعة فبراير” البالغ عددهم حوالي 12.6 مليون مستفيد رئيسي وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج منذ انطلاقته أكثر من 66 مليار ريال، منها 441 مليون ريال تعويضات بأثر رجعي عن دفعات سابقة و12 مليون ريال تعويضات عن الدفعة السابقة.

وكشف المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن العدد الإجمالي لأرباب الأسر بلغ 2.3 مليون مستفيد منهم 1.06 مليون ربّ أسرة تحصل على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 961 ريالًا للأسرة الواحدة، فيما تحصل 1.04 مليون ربّ أسرة على الاستحقاق الجزئي بمتوسط دعم 902 ريال لكل أسرة، وأن حوالي 193 ألف ربّ أسرة حصلوا على الاستحقاق الأدنى والبالغ قيمته 300 ريال، فيما بلغ إجمالي المستقلين المستفيدين من دفعة فبراير 1.5 مليون مستقل تحصل أكثر من 1.2 مليون مستفيد على الاستحقاق الكامل.

وبيّن القحطاني أن معدل التغيير لعدد المستفيدين للدورة الحالية عن الدورة السابقة الدفعة الحالية بلغ ما نسبته -1.1% ليصبح إجمالي عدد المستحقين الرئيسين في هذه الدفعة 3.8 مليون مستفيد رئيسي، شكلّ أرباب الأسر ما نسبته 60% بينما بلغت نسبة المستقلين 40%، وجاء نسبة الذكور 74% والإناث 26% من إجمالي المستحقين.

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