مجلس الأمة الكويتي يرفض العفو عن النائب المسيء للمملكة

مجلس الأمة الكويتي يرفض العفو عن النائب المسيء للمملكة

2020/02/18
الساعة 10:22 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار
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المواطن – الرياض 

رفض مجلس الأمة الكويتي، اقتراحات العفو عن النائب السابق عبدالحميد دشتي المسيء للمملكة، والذي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن لمدة 65 عامًا

ورفض المجلس أيضًا العفو الشامل عن مقتحمي المجلس عام 2011، وهم نشطاء سياسيون ونواب سابقون تم الحكم عليهم بالسجن، كما رفض المجلس اقتراح العفو عن خلية العبدلي، التي تم القبض عليها عام 2015.

وشهدت جلسة اليوم تشابك عدد من النواب بسبب العفو الشامل، حيث اشتبك النائب الإسلامي محمد المطير بالأيدي مع النائب الشيعي خليل أبل، حسب الوكالة الألمانية.

وافتتح رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، الجلسة صباح اليوم، بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وعلى جدول أعمالها رسالتان و60 تقريرًا للجان برلمانية.

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azhr hadi alnasri
ضيف
azhr hadi alnasri

الديقراطية بالكويت قرارات في مجلس الامة

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