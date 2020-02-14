محادثات واشنطن بشأن سد النهضة تنتهي دون اتفاق

المواطن - متابعة

أعلن مسؤولون إثيوبيون، أمس الجمعة، أن المفاوضات التي جرت هذا الأسبوع في واشنطن انتهت دون التوصل لاتفاق نهائي للنزاع المستمر مع مصر منذ فترة طويلة على خلفية مشروع سد النهضة على نهر النيل.

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وتشير إثيوبيا إلى أن السد، الذي يتوقع أن يكون أكبر مصدر للطاقة الكهرومائية في إفريقيا، يعد غاية في الأهمية بالنسبة لاقتصادها. لكن مصر تخشى من أن يؤثر المشروع على إمداداتها من النهر الذي يوفّر 90 بالمائة من مياه الشرب التي تحتاجها. ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إثيوبيا الأسبوع المقبل، بينما أفاد مسؤول أميركي رفيع الاثنين أن واشنطن تأمل في أن المحادثات "تقترب من التوصل إلى حل". وكتب السفير الإثيوبي لدى الولايات المتحدة، فيتسوم أريغا، على تويتر الجمعة أن محادثات هذا الأسبوع "انتهت دون اتفاق نهائي".