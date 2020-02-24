محافظ النقد : نسعى لوضع لوائح جديدة لقطاع التأمين

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، أحمد الخليفي، إن المملكة تعمل على وضع لوائح جديدة من شأنها رفع متطلبات رأس المال لقطاع التأمين في المملكة.

وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، أكد الخليفي على أن القواعد الجديدة ستجعل السوق أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.

وقال إن المسؤولين يحاولون التعجيل باللوائح ويأملون أن يتم إقرارها هذا العام، موضحًا أن الحكومة تريد أيضًا تشجيع مجالات أخرى غير التأمين على السيارات والتأمين الصحي.

وتحثّ مؤسسة النقد العربي السعودي على الاندماج في سوق التأمين في المملكة منذ عدة سنوات، وقال الخليفي: لدينا الكثير من الشركات الصغيرة، إذا كان لدينا شركات أكبر فستخدم السوق بطريقة أفضل، ما يجري في قطاع التأمين ليس فقط جانب العرض ولكن أيضًا جانب الطلب والمزيد من الوعي بين الأشخاص.

ورفض الخليفي تحديد نسبة الرسملة الجديدة لكنه قال إنها ستكون بالتأكيد أعلى من النسبة الحالية.

قروض المنازل:

وأضاف الخليفي أنه يتوقع أن يشهد نموًا مستمرًا في الإقراض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك المزيد من النمو في قروض المنازل.

وكان قد قفز عدد القروض العقارية السكنية الجديدة المقدمة للأفراد بنسبة 266% في ديسمبر مقارنة بالعام السابق.

وقال: كان هناك طلب مكبوت في سوق الإسكان، فمن الطبيعي أن نرى قفزة مثل هذه خاصةً مع الدعم القوي من وزارة الإسكان لدعم أسعار الفائدة للأفراد من أجل امتلاك المنازل.

تأثير كورونا على الاقتصاد:

ولدى سؤاله عن تأثر الاقتصاد بتفشي فيروس كورونا الجديد، قال الخليفي إنه من المبكر تقييمه.

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