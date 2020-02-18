محمد الحارثي مديرًا تنفيذيًا بالنادي الأهلي

المواطن – مروة نبيل

أعلن النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تكليف محمد الحارثي بمنصب المدير التنفيذي للفريق الأول لكرة القدم.

وأشار حساب النادي الأهلي إلى مجلس الإدارة برئاسة عبدالإله مؤمنة قرر تكليف الحارثي بهذا المنصب، بناء على توصية من المشرف العام على كرة القدم الأمير منصور بن مشعل، وتمنى له التوفيق والنجاح في مهمته خلال المرحلة المقبلة.

وكانت عبدالإله مؤمنة قد تولى زمام الأمور في النادي الأهلي بعد تزكيته لمدة 4 سنوات خلفًا لإدارة أحمد الصائغ التي أعلنت الهيئة العامة للرياضة إسقاط عضويتها أواخر شهر يناير الماضي.

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