محمد صلاح يُرزق بالابنة الثانية وهذا اسمها

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كشفت تقارير صحفية أن محمد صلاح، نجم منتخب مصر لكرة القدم وفريق ليفربول الإنجليزي، رزق، السبت، بابنته الثانية، التي سماها كيان، لتصبح أحدث عضو في الأسرة الصغيرة، المكونة من اللاعب وزوجته وابنتهما مكة البالغة من العمر 6 سنوات.

وكان محمد صلاح قد تزوج من ماجي في عام 2013 عندما كان يلعب لبازل السويسري، بينما رزق بابنته مكة في 2014 بعد انتقاله إلى تشيلسي الإنجليزي.

معنى اسم كيان:

كيان هو اسم علم مؤنث عربي الأصل، ويعني الطبيعة والخليقة، ويعني أيضًا الذات أو الوجود، كما يشير للأصل الطيب والهدوء والأخلاق العالية النقية، وقد فسر بعض علماء النفس والاجتماع معنى اسم كيان بأنه يدل على الجمال والأصل، وتتميز صاحبته بطيبة القلب والأخلاق العالية.

ويشترط لحصول المولود على الجنسية البريطانية أن تكون حالة الوالد مستقرة ويحمل الإقامة الدائمة، وهو ما يتحقق مع محمد صلاح المرتبط بعقد مع ليفربول حتى يونيو 2023 ويتقاضى راتبًا أسبوعيًّا قدره 200 ألف إسترليني، وبالتالي يحق لمولودته الحصول على جواز السفر البريطاني.

ومع استقبال الضيف الجديد يأمل محمد صلاح، 27 عامًا، أن تمتد أفراحه إلى نهاية الموسم الجاري، حيث يقترب ليفربول بشدة من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الغائب عن النادي منذ 30 عامًا.

ويتصدر الحُمر المسابقة برصيد 73 نقطة، بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي الثاني حامل اللقب، الذي تعثر كثيرًا على مدار الموسم، وذلك بعد انقضاء 25 مرحلة من المسابقة.

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