مدافع الهلال: لا تنازل عن الفوز

المواطن – محمد سمعه

صرّح عبدالله الحافظ مدافع نادي الهلال أن فريقه يهدف للفوز على شباب الأهلي دبي الإماراتي غدًا الاثنين، بالجولة الثانية لمرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وتحدث الحافظ في المؤتمر الصحافي قبل المباراة قائلًا: “ندخل مواجهة الغد وهدفنا فقط تحقيق النقاط الثلاث للاستمرار في صدارة المجموعة، وندرك بأننا سنواجه فريقًا متميزًا، ويجب أن نعمل على أنفسنا لتحقيق الفوز”.

وأضاف الحافظ: “تحقيقنا للقب النسخة الماضية بدوري أبطال آسيا لا يُشكل أي ضغط علينا كلاعبين، وعلينا مواصلة العمل لتحقيق الهدف القادم”.

وفي وقت سابق، تحدث عبدالله المعيوف حارس مرمى فريق الهلال في تصريحات إعلامية لـ برنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: “بإذن الله بعد عودة الهلال من الإمارات، وعقب نهاية لقاء الهلال وشباب الأهلي دبي، سيكون كل شيء انتهى وسأجدد عقدي”.

وكان المعيوف سجل هدفًا لنادي الهلال في شباك الرائد، في مباراة انتهت بفوز الهلال بثلاثية لهدف، ليكون ثالث حارس في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين يُسجل من ركلة جزاء.

وستنطلق مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي غدًا في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

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