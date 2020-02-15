مدرب الاتحاد الجديد تابع لقاء أولمبيك آسفي من المدرجات

المواطن – محمد سمعه

حرص المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب نادي الاتحاد الجديد، على متابعة مباراة الاتحاد وأولمبيك آسفي المغربي من المدرجات في المغرب، التي أُقيمت اليوم السبت في إياب ربع نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وفي وقت سابق، علّق الناقد الرياضي عدنان جستنيه، المعروف بميوله الاتحادية برأيه حول اقتراب مجلس إدارة نادي الاتحاد من التعاقد مع المدرب البرازيلي فابيو كاريلي.

وكتب جستنيه تغريدة عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “إن كان خبر تعاقد الاتحاد مع فابيو كاريلي صحيحًا، هي خطوة جيدة من الإدارة لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه، ولكن أتمنى أن يتم توقيع العقد باتفاق محدد لنهاية هذا الموسم، وقابل للتجديد وزيادة قيمة العقد في حالة كانت الرغبة موجودة عند الطرفين، إما إبرام عقد لسنة ونصف، فتلك مغامرة، غير مضمون عواقبها، ولا تدل على الاستفادة من التجارب المؤلمة”.

وكان نادي الاتحاد تأهل لنصف نهائي البطولة العربية، حيث سيواجه نادي الشباب بعد إقصاء فريق أولمبيك آسفي.

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