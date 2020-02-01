مدرب العدالة يفتح النار على التحكيم بعد لقاء الأهلي

المواطن - محمد سمعه

فتح المدرب التونسي ناصيف البياوي، النار على طاقم تحكيم مباراة العدالة والأهلي، التي أُقيمت اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال البياوي بعد مباراة الأهلي: الحمد لله على كل حال، والله أعلم العدالة له ركلة جزاء صحيحة لم تُحتسب، وله هدف ثانٍ أيضًا صحيح ولم يُحتسب، أرجو وأتمنى عودة الحكم السعودي.

وهاجم البياوي التحكيم الأجنبي، سائرًا على خطى المدرب الجزائري نور الدين بن زكري المدير الفني لنادي ضمك، الذي انتقد حكم مباراة النصر وضمك قائلًا: “منذ عشرة أيام كنت طالبت بحكم سعودي للقاء النصر، ولكنني تفاجأت بأنه حكم أجنبي، أتمنى عودة الحكم السعودي”.

يذكر أن مباراة الأهلي والعدالة، كانت انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث سجل العدالة أولًا في الدقيقة الثلاثين، ثم تعادل اللاعب سلمان المؤشر للنادي الأهلي بالدقيقة الثامنة والثلاثين من عمر الشوط الأول.

وكان العدالة تقدم في البداية عبر اللاعب ميدوين بيتيغي بالدقيقة الثلاثين، ثم تعادل النادي الأهلي عبر اللاعب سلمان المؤشر بالدقيقة الثامنة والثلاثين من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني أهدر النادي الأهلي فرصة محققة لتسجيل الهدف الثاني عبر اللاعب الجزائري يوسف بلايلي، كذلك أهدر العدالة فرصتين محققتين للتسجيل، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل نادٍ.

وأصبح رصيد الأهلي بعد التعادل 30 نقطة بالمركز الثالث، بينما أصبح رصيد العدالة 11 نقطة بالمركز الرابع عشر في جدول الترتيب.