مدرب برشلونة السابق يكشف حقيقة اقترابه من التدريب بإنجلترا

المواطن – محمد سمعه

رد المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني السابق لنادي برشلونة الإسباني، على حقيقة اقترابه من التدريب في الدوري الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

ونقل موقع Le 10 Sport الفرنسي تصريحات فالفيردي الذي قال: “سمعت كثيرًا أحاديث غريبة، عن اقترابي من التدريب في الدوري الإنجليزي، أو أنني سأذهب للدوري الأسترالي، هذا كلام غير صحيح وحاليًا أنا بفترة راحة”.

وأضاف فالفيردي: “لقد قررت أن أحصل على الراحة لبعض الوقت، لأنني منذ فترة طويلة لم أبتعد قليلًا عن عالم كرة القدم”.

وكان مجلس إدارة نادي برشلونة، قرر إقالة المدرب فالفيردي من تدريب الفريق يوم الاثنين 13 يناير الماضي، بعد توديع بطولة كأس السوبر الإسباني من دور نصف النهائي، بعد الخسارة ضد أتلتيكو مدريد بنتيجة 3/2.

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